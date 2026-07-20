В Кузбассе водитель предстанет перед судом за гибель пассажира

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Киселевске будут судить 60-летнего прокопчанина за смертельное ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В апреле прошлого года мужчина за рулем Mitsubishi L200 превысил скорость и спровоцировал тройное ДТП на улице Краснокаменской. Водитель врезался в Nissan Note, которая от удара отлетела в LADA Granta. В результате аварии скончался 57-летний пассажир Mitsubishi.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.