Мэр Кемерова поздравил с днем рождения долгожительницу

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

В Кемерове 100-летний юбилей отметила долгожительница Антонина Сигаева. С этой датой ее поздравил мэр Дмитрий Анисимов.

В Великую Отечественную войну Антонина Семеновна трудилась в колхозе в кузбасском селе Плотниково на заготовке зерна. В 1957 году вместе с мужем и тремя детьми переехала в кемеровский жилой район Промышленновский, где и живет по сей день.

Вековой юбилей Антонина Сигаева встречает в отличном настроении и в окружении своей большой семьи: у женщины девять внуков, 12 правнуков, 13 праправнуков.

«От всей души желаю нашему ветерану крепкого здоровья, побольше сил. Пусть родные и близкие согревают теплом», - поздравил именинницу глава города Дмитрий Анисимов.

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