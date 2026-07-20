В Кузбассе мужчина вырвал из рук прохожей пакет

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Анжеро-Судженске задержали мужчину, который ограбил женщину на улице. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло вечером на улице Крылова. 42-летняя горожанка шла домой, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук пакет – внутри была бытовая химия. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, и грабителя задержали по горячим следам. Мужчину обнаружили во дворе дома на улице Карла Маркса.

Для дальнейшего разбирательства похитителя передали сотрудникам органов внутренних дел.

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