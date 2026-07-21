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60-летняя жительница Кузбасса отсудила у водителя маршрутки 150 тысяч рублей за травму, полученную во время поездки. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Авария произошла в августе 2024 года. Водитель маршрутного такси, не справившись с управлением, допустил съезд с дороги. В этот момент одна из пассажирок упала с сиденья и ударилась головой о металлический поручень. Здоровью женщины был причинен легкий вред.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель не был официально трудоустроен, а перевозчик работал без договора страхования своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 45 тысяч рублей. А с водителя суд взыскал 140 тысяч рублей в счет возмещения вреда здоровью женщине, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

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