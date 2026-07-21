В Новокузнецке испугавшейся собаке потребовалась помощь спасателей

Фото: Управление по защите населения и территории г. Новокузнецка.

В Кузбассе собака спряталась от урагана в морозильнике - ей потребовалась помощь спасателей. Об инциденте рассказали в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.

На выходных специалисты устраняли последствия непогоды: в результате сильного ливня и шквального ветра по всему городу оказались повалены деревья. Помощь также потребовалась животному. На остановке «Садовая» в Заводском районе собака спряталась от урагана в старой морозильной камере и не смогла выбраться обратно.

Чтобы достать животное, спасатели использовали аварийно-спасательный инструмент. Сообщается, что животное не пострадало.

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