«Сезонный рост обращений»: в полиции Кузбасса посоветовали не затягивать с оформлением загранпаспортов

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В полиции Кузбасса призвали жителей региона, собирающихся на отдых за границу, заранее позаботиться об оформлении загранпаспорта в связи с сезонным увеличением обращений в миграционную службу.

С начала года уже 12 958 кузбассовцев получили заграничные паспорта, в том числе 3 990 – биометрических.

Документ делается один месяц при обращении по месту жительства и до трех месяцев – в случае обращения по месту пребывания, если заявитель находится в другом регионе. Сокращение сроков оформления загранпаспорта не предусмотрено, за исключением случаев экстренного лечения в больнице, а также тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Также в полиции напомнили о поправках, касающихся выезда из страны детей младше 14 лет.

«С 20 января 2026 года детям, не достигшим 14-летнего возраста и не имеющим российского паспорта, для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию необходимо оформить заграничный паспорт, независимо от того, с кем он выезжает за границу – родителями или сопровождающими лицами. Гражданам России от 14 лет и старше въезд на территорию указанных государств возможен при наличии внутреннего общегражданского паспорта гражданина России», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Размер государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта с 5-летним сроком для детей составляет 1 000 рублей, для взрослых - 2 000 рублей; биометрического паспорта с 10-летним сроком действия - 3 000 и 6 000 рублей соответственно.

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