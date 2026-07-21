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НовостиОбщество21 июля 2026 8:57

Усиление ветра, ливни, крупный град: синоптики предупредили кузбассовцев об ухудшении погоды

Жителей Кузбасса предупредили об ухудшении погоды 22 и 23 июля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июля и ночью 23 июля в Кузбассе резко ухудшится погода. Об этом предупредили в МЧС региона.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, при грозах - шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности, в частности оставаться в помещении, отключить из сети электроприборы, отказаться от выхода на воду на плавсредствах.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.