Усиление ветра, ливни, крупный град: синоптики предупредили кузбассовцев об ухудшении погоды

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Днем 22 июля и ночью 23 июля в Кузбассе резко ухудшится погода. Об этом предупредили в МЧС региона.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, при грозах - шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности, в частности оставаться в помещении, отключить из сети электроприборы, отказаться от выхода на воду на плавсредствах.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.