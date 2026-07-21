Погода в Кузбассе 22 июля 2026 года: до +27 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 22 июля 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 22 июля 2026 года. Обещают, что будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, при грозах местами очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, местами +7…+12 градусов. Днем ожидается +22…+27 градусов. Ветер обещают юго-западный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем при грозах местами шквалы до 22 метров в секунду.

Погода в Кемерове 22 июля 2026 года

В среду, 22 июля 2026 года, в Кемерове будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +13…+15 градусов. Днем будет +24…+26 градусов. Ветер обещают юго-западный, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 22 июля 2026 года

В среду, 22 июля 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +22 градусов. Ветер обещают юго-западный, 3 метра в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.