В Кемерове задержали мужчину за кражу системного блока из магазина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в полицию обратился сотрудник магазина цифровой и бытовой техники. Он рассказал, что неизвестный украл с прилавка системный блок от компьютера. Ущерб составил более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали 51-летнего жителя с похищенным имуществом у торгового центра. Мужчина пришел в магазин под видом покупателя. Он взял технику с прилавка, убедившись, что его никто не видит, вышел из магазина. Вскоре его задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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