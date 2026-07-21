В Кемерове задержали мужчину за кражу техники у дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские задержали 47-летнего мужчину, который похитил компьютерную технику у своей дочери. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По информации ведомства, в полицию обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что из ее квартиры пропали компьютер, два системных блока и фотоаппарат. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что кражу совершил отец девушки. Ранее он уже был судим за кражи и разбои. Мужчина воспользовался своим ключом и проник в квартиру, когда дочери не было дома. Он сдал похищенное в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские изъяли часть украденного и вернули его законной владелице.

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