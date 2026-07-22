Этап Кубка России по бенди пройдет в Кемерове по новым правилам

Фото: Федерация по хоккею с мячом.

Кемерово с 13 по 22 сентября примет предварительный этап Кубка России по бенди среди команд зоны «Восток». Федерация хоккея с мячом России утвердила новое положение о состязаниях.

Предварительные соревнования пройдут как в Кемерове, так и в Ульяновске (там встретятся команды зоны «Запад), а финальный этап состоится в Хабаровске с 4 по 12 октября.

В финал выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Участников разделят на две группы. Сначала пройдет однокруговой турнир, затем состоятся матч за 5-е место, полуфиналы и встреча за бронзовые медали.

Еще одно изменение касается порядка определения победителя. Если основное время матча завершится вничью, команды проведут два дополнительных тайма по 10 минут в формате 8 × 8. Игра продолжится до первого забитого мяча. Если победитель не будет выявлен, команды пробьют серию 12-метровых ударов.

Очки будут начисляться следующим образом: победа в основное или дополнительное время либо в серии 12-метровых ударов — 2 очка; поражение в дополнительное время или в серии 12-метровых ударов — 1 очко; поражение в основное время — 0 очков.

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