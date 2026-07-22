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НовостиПроисшествия22 июля 2026 2:13

В Кузбассе 82-летняя бабушка отсудила у дроппера 200 тысяч рублей

Суд взыскал с дроппера в пользу пострадавшей от мошенников пенсионерки 200 тысяч рублей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Суд взыскал с дроппера из Новосибирской области в пользу пострадавшей от мошенников новокузнецкой пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

82-летняя бабушка еще в 2024 году пострадала от действий телефонных мошенников. Ей предложили заменить электросчетчик и убедили для этого установить мобильное приложение по направленной ей ссылке. После этого со счета новокузнечанки исчезли все деньги. Как позже выяснилось, они были переведены на счет 32-летней жительницы поселка Железнодорожный Новосибирской области.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Прокуратура в интересах бабушки обратилась в суд с иском о взыскании с жительницы Новосибирской области неосновательного обогащения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но прокуратура обжаловала решение. В итоге Новосибирский областной суд обязал дроппера вернуть деньги пенсионерке.

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