На деревообрабатывающем комбинате в Кемерове начался монтаж оборудования.

На стройплощадке деревообрабатывающего комбината «Кемеровский ДОК» российские и китайские специалисты начали монтаж оборудования и объектов заводской энергетической инфраструктуры. Также идет установка прессового и сушильного комплексов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что строительство «Кемеровского ДОКа» - системный шаг в развитии лесопромышленного комплекса региона. Проект направлен на снижение угольной зависимости через развитие высокотехнологичной деревообработки. Создают современное производство, которое обеспечит регион качественными древесными плитами и сделает Кузбасс одним из ключевых поставщиков этой продукции для строительной и мебельной отраслей страны.

В августе начнутся работы по установке веерных охладителей, подготовке стружки и фундаментов под оборудование для производства щепы и стружки. Также будет смонтирован автоматизированный склад, начнется установка оборудования на участке шлифовальной линии и форматного раскроя. до мая 2027 года продлится активная фаза монтажных работ. Все работы идут по графику, а на некоторых участках - с опережением. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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