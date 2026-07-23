В Кемерове начали ремонтировать дороги на сэкономленные деньги

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове начался ремонт участка улицы Сибиряков-Гвардейцев от Терешковой до Волгоградской. Эта дорога будет приведена в порядок сверх изначального плана на сэкономленные деньги.

Сейчас рабочие приступили к фрезерованию асфальта на участке.

Напомним, в итоговый список также вошли несколько важных магистралей, в том числе объездная дорога на ФПК от Молодежного до Тухачевского; дорога через Геологоразведку — улицы Крутая, Бийская, Алтайская; участок улицы Марковцева от Ленинградского до бульвара Строителей и проспект Ленинградский от Октябрьского до Ленина.

Ранее мы писали, что в кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона.