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НовостиЧто происходит24 июля 2026 0:35

В Кемерове водитель сбил работника АЗС

В Кемерове привлекли к ответственности водителя, совершившего наезд на работника заправки
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове привлекли к ответственности 29-летнего водителя, совершившего наезд на работника АЗС. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инцидент произошел на проспекте Шахтеров. Автомобилист на машине «Хонда» сдал назад для разворота и сбил сотрудника заправки, который подметал асфальт. После этого нарушитель скрылся.

Полицейские нашли водителя и составили на него протоколы за движение задним ходом в нарушение Правил дорожного движения, установку на стекла автомобиля предметов, ограничивающих обзорность, а также за повторное управление без полиса обязательного автострахования. Кроме того, автомобилиста привлекли за уклонение от уплаты штрафа – оказалось, что у мужчины имеется старая задолженность. Общая сумма штрафов составила 4000 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе Ростехнадзор частично остановил работы на восьми шахтах.