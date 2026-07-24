В Кемерове водитель сбил работника АЗС

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове привлекли к ответственности 29-летнего водителя, совершившего наезд на работника АЗС. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инцидент произошел на проспекте Шахтеров. Автомобилист на машине «Хонда» сдал назад для разворота и сбил сотрудника заправки, который подметал асфальт. После этого нарушитель скрылся.

Полицейские нашли водителя и составили на него протоколы за движение задним ходом в нарушение Правил дорожного движения, установку на стекла автомобиля предметов, ограничивающих обзорность, а также за повторное управление без полиса обязательного автострахования. Кроме того, автомобилиста привлекли за уклонение от уплаты штрафа – оказалось, что у мужчины имеется старая задолженность. Общая сумма штрафов составила 4000 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе Ростехнадзор частично остановил работы на восьми шахтах.