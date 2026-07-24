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НовостиОбщество24 июля 2026 0:46

В Кузбассе наградили работников торговли

Более 80 представителей отрасли получили региональные награды
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе накануне Дня работника торговли, который отмечается в четвертую субботу июля, состоялся торжественный прием для представителей отрасли. Региональными наградами были отмечены 84 человека, сообщили в пресс-службе АПК.

Так, индивидуальный предприниматель из Березовского Галина Першина отмечена медалью «За веру и добро». Женщина совмещают профессиональную деятельность с общественной работой, оказывая спонсорскую поддержку спортивным командам, творческим коллективам, организуя сбор и отправку грузов в зону СВО.

А индивидуальный предприниматель из Промышленновского округа Наталья Боровкова удостоена медали «За достойное воспитание детей». Она трудится в сфере торговли 30 лет, вместе с мужем воспитывает четверых детей.

Ранее мы писали, что журналисты не поверили цифрам и сами измерили скорость Т2 в разных точках Кемерова. Спойлер: оно того стоило.