Кузбасские спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Междуреченске в лесу заблудился грибник, его найти помогли спасатели поискового аварийно-спасательного отряда. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Мужчина отправился за грибами в лесной массив разреза Ольжераский. Зашел далеко и не смог найти дорогу домой. Забившие тревогу родственники обратились за помощью к спасателям.

Специалисты оперативно прибыли на место, провели поиски и нашли грибника, после чего вывели из леса. От медицинской помощи мужчина отказался.

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