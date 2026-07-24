Кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль, которая росла 20 лет

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Нейрохирурги НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова удалили 71-летней пациентке опухоль размером с теннисный мячик. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Новообразование росло в течение 15-20 лет, но женщина не обращалась за помощью, списывая недомогание на возраст. Скорую вызвала только тогда, когда появилась внезапная слабость в конечностях и проблема с речью.

Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако в результате МРТ была выявлена гигантская менингиома – 4-сантиметровая опухоль в центре мозга.

«Операция длилась 5 часов. Хирургическая бригада выполнила костно-пластическую трепанацию черепа и ювелирно удалила опухоль, сохранив нетронутыми ствол и зону желудочка. Впереди у пациентки – реабилитация», - рассказал глава минздрава.

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