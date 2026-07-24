Жительница Кузбасса попала в больницу с отравлением после эпиляции

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В Кузбассе женщина попала в отделение острых отравлений из-за использования анестезирующего крема перед эпиляцией. Об инциденте рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Пациентка нанесла высококонцентрированный обезболивающий крем на тело и закрыла кожу пленкой. Во время процедуры почувствовала слабость, тошноту и галлюцинации. Оказалось, что это отравление кремом! При химико-токсикологическом исследовании в крови пациентки были обнаружены местные анестетики лидокаин и прилокаин.

По словам врача, анестезирующие кремы только кажутся безобидными, однако они могут проникать в кровь через кожу, а при неправильном применении - вызывать острое отравление. Поэтому важно соблюдать инструкцию при нанесении такого крема. Риск отравления повышают высокая концентрация «обезбола», нанесение его на обширную площадь, раздраженная или поврежденная кожа, а также применение нескольких разных средств и использование пленки, если оно не предусмотрено инструкцией.

«Если после применения крема появились необычная слабость, головокружение, онемение губ, шум в ушах, спутанность сознания или галлюцинации - немедленно прекратите процедуру, снимите пленку, удалите остатки крема и вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Упаковку средства сохраните и передайте врачам», - рекомендовал Константин Сиворонов.

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