В Кузбассе пьяный бесправник врезался в дерево и чуть не убил приятеля

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Березовском будут судить 40-летнего водителя-бесправника, совершившего «пьяное» ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса в пятницу, 24 июля.

В мае этого года мужчина сел за руль «Шевроле Лачетти» выпившим, при этом водительских прав у него не было. По дороге на станцию Барзас он разогнался и не справился с управлением, в результате вылетел на обочину и врезался в дерево. Его пассажир серьезно пострадал - согласно заключению судебно-медицинской экспертизы травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Сейчас дело передано в суд. Нарушителю грозит до семи 7 лет лишения свободы.

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