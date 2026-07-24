Жителя Кузбасса приговорили к обязательным работам за неоплаченные штрафы

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Жителя Новокузнецка приговорили к обязательным работам за игнорирование штрафов ГИБДД. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина задолжал 250 тысяч рублей за 10 неоплаченных штрафов. Однако исполнять свои обязательства не торопился.

Судебный пристав предупредил новокузнечанина о возбуждении исполнительных производств, но мера нее подействовала. Тогда мужчину доставили в отделение и составили на него протоколы по статье за неуплату административного штрафа в срок. Наказанием стало 200 часов обязательных работ.

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