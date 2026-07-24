Пошел в больницу за компанию: в Кузбассе у мужчины случайно нашли серьезные заболевания

Фото: минздрав Кузбасса.

В Новокузнецке у 52-летнего мужчины, пришедшего на диспансеризацию за компанию, нашли серьезные заболевания. Об этом рассказали в минздраве региона.

Новокузнечанин пошел сопроводить жену в отделение медицинской профилактики НГКБ №29 и заодно сам сдал анализы. Результаты обследования показали повышенное артериальное давление и высокий уровень глюкозы в крови. При этом мужчина на здоровье не жаловался.

Пациента направили на второй этап диспансеризации. После консультаций кардиолога и эндокринолога, суточного мониторирования артериального давления и дополнительных анализов врачи установили диагнозы артериальная гипертония и предиабет.

Назначенное лечение, в том числе диета, принесли свои плоды — показатели давления и глюкозы сейчас стабилизировались.

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