В Кузбассе восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе восемь из 17-ти партий выдвинули своих кандидатов в Госдуму. Всего зарегистрировано 25 кандидатов, сообщили в пресс-службе АПК.

На территории региона образованы четыре одномандатных избирательных округа. Наибольшее число претендентов - в Кемеровском округе №102 и Новокузнецком округе №105 — по семь человек. В Прокопьевском округе №103 выдвинулись шесть кандидатов, а в Заводском округе №104 — пять.

Сейчас для кандидатов начался период агитации: они могут рассказывать о себе на собраниях, раздавать листовки и другие печатные материалы, оплаченные из избирательных фондов.

«В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов. Документы принимаются до 5 августа включительно, затем есть 10 дней на проверку. Таким образом, официально процесс регистрации продлится до 16 августа», — рассказала председатель Избирательной комиссии Светлана Демидова.

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