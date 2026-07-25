Кемеровчанин лишился золотой цепи за 230 тысяч рублей после знакомства на улице

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали грабителя, который похитил золотую цепь за 230 000 рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой нападения стал 34-летний местный житель. Он познакомился на улице с мужчиной. В ходе разговора между ними произошел конфликт, в результате которого новый приятель сорвал с его шеи цепочку и убежал.

Полицейским задержали похитителя – им оказался 29-летний кемеровчанин. Украшение он планировал сдать в комиссионный магазин, однако не успел, так как был задержан.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жители Кузбасса отдали мошенникам более 1 миллиарда рублей с начала года.