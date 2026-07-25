Жители Кузбасса отдали мошенникам более 1 миллиарда рублей с начала года

Фото: архив КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 3 тысяч жителей Кузбасса стали жертвами киберпреступлений, а общая сумма, которую жертвы отдали мошенникам, составила более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Одной из последних пострадавшей стала 82-летняя бабушка из Кемерова. По телефону неизвестные сообщили ей, что преступники якобы завладели ее счетами и планируют перевести деньги за границу. Чтобы не допустить этого, требовалось передать все сбережения курьеру. Пенсионерка отдала аферистам около 1 млн рублей!

В полиции призвали кузбассовцев к бдительности. Настоящие сотрудники правоохранительных, надзорных органов или банка не запрашивают данные карты и не требуют перевести деньги. Когда неизвестные просят передать сбережения для их «декларирования», «обмена» или «проверки подлинности» - надо понимать, что это действуют аферисты.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.