Погода в Кузбассе 26 июля 2026 года: дожди, грозы и туманы

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В воскресенье, 26 июля в Кузбассе ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы и туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. Ветер будет северо-западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

Погода в Кемерове 26 июля 2026 года

В Кемерове температура воздуха ночью будет в пределах +13…+15, днем +23…+25 градусов. Ветер обещают северо-западный, 2-7 метров в секунду, днем с порывами до 14 метров в секунду. Также возможны дожди, грозы и туманы.

Ранее мы писали, что в Кемерове закрыли опасную детскую площадку на Ленинградском проспекте.