В Кемерове закрыли опасную детскую площадку на Ленинградском проспекте

В Кемерове отремонтируют детскую площадку в сквере Памяти защитников блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации.
Об изношенном состоянии игрового городка в социальных сетях сообщили местные жители. По их словам, оборудование разрушено и представляет реальную опасность для детей.
Власти оперативно отреагировали на жалобы и в целях безопасности огородили площадку.
В мэрии сообщили, что уже сегодня рабочие приступят к восстановлению поврежденных элементов.
Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.