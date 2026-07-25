В Кемерове закрыли опасную детскую площадку на Ленинградском проспекте

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове отремонтируют детскую площадку в сквере Памяти защитников блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации.

Об изношенном состоянии игрового городка в социальных сетях сообщили местные жители. По их словам, оборудование разрушено и представляет реальную опасность для детей.

Власти оперативно отреагировали на жалобы и в целях безопасности огородили площадку.

В мэрии сообщили, что уже сегодня рабочие приступят к восстановлению поврежденных элементов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.