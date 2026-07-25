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НовостиЧто происходит25 июля 2026 9:38

В Кемерове закрыли опасную детскую площадку на Ленинградском проспекте

В Кемерове отремонтируют детскую площадку после жалоб горожан
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове отремонтируют детскую площадку в сквере Памяти защитников блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации.

Об изношенном состоянии игрового городка в социальных сетях сообщили местные жители. По их словам, оборудование разрушено и представляет реальную опасность для детей.

Власти оперативно отреагировали на жалобы и в целях безопасности огородили площадку.

В мэрии сообщили, что уже сегодня рабочие приступят к восстановлению поврежденных элементов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.