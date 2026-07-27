Юрий Зинько назначен главным тренером волейбольного «Кузбасса»

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс».

Главным наставником волейбольного «Кузбасса» стал Юрий Зинько, который с марта прошлого года занимал пост и.о. главного тренера. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

Юрий Зинько - воспитанник краснодарского волейбола, в качестве игрока выступал, в том числе за «Кузбасс». Становился чемпионом Казахстана в составе усть-каменогорского «Алтая».

В системе «Кузбасса» Зинько работает с 2020 года - начинал как тренер молодежки. В тренерском штабе основной команды - с 2021 года. Весной 2026 года после отставки Сергея Троцкого он возглавил «Кузбасс».

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