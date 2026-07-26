Токсиколог из Кузбасса рассказал, как отличить настоящие лисички от ложных

Фото: архив КП. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июля в Кузбассе начинается массовый сезон лисичек - одних из первых и самых узнаваемых грибов лета. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонова дал рекомендации по их сбору.

По его словам, настоящую лисичку можно спутать с ложной. Первая имеет желто-оранжевую шляпку, составляющую единое целое с ножкой, волнистые, а не ровные края, вильчатые складки на нижней стороне шляпки вместо привычных пластинок. При надавливании мякоть слегка краснеет — у двойников такого нет. Ножка у лисички толстая и не полая, споры желтоватые.

У ложной лисички более яркая оранжевая окраска, частые пластинки вместо волнистых складок, мякоть хрупкая, без характерного фруктового аромата, края ровные, ножка тонкая и полая.

Также лисичку можно спутать с редким, но смертельно ядовыитым двойником - омфалотом маслиновым. Он растет на пнях и стволах отмирающих деревьев (не на земле, как настоящая лисичка) — важное отличие при сборе.

Врач посоветовал собирать грибы в лесу, а не у дороги (они накапливают тяжелые металлы из почвы и воздуха), брать только те грибы, в которых уверен на 100%, и тщательно их готовить.

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