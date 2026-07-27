Новокузнечанка Рейхан Каграманова завоевала золото чемпионата России

Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России / ВКонтакте.

Кузбасские спортсмены привезли четыре медали с чемпионата России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге.

Так, Рейхан Каграманова завоевала золото в спортивной ходьбе на дистанции 10 тысяч метров.

Евгений Рыбаков стал серебряным призером в беге на 5 тысяч метров.

Кристина Королева и Анатолий Рыбаков получили бронзовые награды в прыжках высоту и беге на 10 тысяч метров соответственно, сообщает телеграм-канал «Кузбасская телега».

Ранее мы писали, что Юрий Зинько назначен главным тренером волейбольного «Кузбасса».