В ВТБ подсчитали, что банки увеличат россиянам выплаты кешбэка на треть

В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей - на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений - как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения. Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.

По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров - от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.

Еще один тренд - дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.

- Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации - лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров, - отметил Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».