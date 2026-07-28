Семья из Кузбасса победила в номинации «Хранитель традиций» всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба АПК.

Семья Михайловых из Мариинска победила в номинации «Хранитель традиций» Всероссийского конкурса «Семья года – 2026», посвященного Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-службе АПК.

Андрей и Яна Михайловы растят двух дочерей и вместе занимаются возрождением народных промыслов. Андрей продолжает дело своего отца, народного мастера России Юрия Михайлова: создает из дерева и бересты декоративные тарелки, сувениры, традиционные народные игрушки и уникальные картины. Его жена Яна - мастер декоративно-прикладного искусства, педагог и экскурсовод.

Супруги открыли семейную мастерскую, где проводят мастер-классы по работе с берестой, шьют сценические костюмы и создают народную игрушку. В 2025 году проект Михайловых уже получил признание на региональном уровне — их этноцентр стал победителем номинации «Лучший семейный проект» в конкурсе «Купеческое наследие».

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