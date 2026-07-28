В Кузбассе суд взыскал с шахты 50 тысяч рублей за заболевание горняка

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В Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Проходчик подал иск к ООО «Шахта «Алардинская» о компенсации морального вреда, причиненного профессиональными заболеваниями. Во время работы под землей у мужчины появилось три серьезных диагноза, вызванных длительным воздействием шума, вибрации, пыли, и также тяжелыми условиями труда. Степень вины работодателя по различным заболеваниям составила от 45,3 % до 55,2 %, при этом вина работника признана отсутствующей.

Истец просил взыскать с предприятия более 2,6 млн рублей морального вреда. Однако суд, учитывая, что ранее горняку были произведены выплаты по соглашению, удовлетворил требования частично. В итоге шахту обязали выплатить мужчине 50 103,22 рубля.

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