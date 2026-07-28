В Кузбассе выросли цены на топливо, смартфоны и сотовую связь

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В Кузбассе годовая инфляция в июне ускорилась и составила 5,5%, что ниже, чем в целом по стране (6%). За месяц цены выросли на 0,5%, сообщили в Кемеровском Отделении Банка России.

Среди продуктов подросла стоимость сахара – это связано с ограничением запасом и высокими логистическими издержками. Зато подешевели яйца (благодаря сезонному уменьшению себестоимости), подсолнечное, сливочное и оливковое масло (из-за больших запасов подсолнечника и укрепления рубля).

Среди непродовольственных товаров подорожало моторное топливо. Также из-за глобального дефицита компонентов и удорожания логистики выросли в цене смартфоны, ноутбуки и моноблоки. В то же время снизилась стоимость меховых пальто – это связано с низким спросом и сезонными скидками.

Наибольший рост цен в июне отмечен в секторе услуг. Подорожали туры в Турцию, Египет и страны Закавказья. Кроме того, выросла стоимость услуг сотовой связи и онлайн-видеосервисов.

Ранее мы писали, что в Калтане горняк пытался взыскать с шахты более 2,6 млн рублей, но по решению суда получил только 50 тысяч рублей.