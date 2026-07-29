В Кемерове подрядчик разобрал крышу многоэтажки и бросил работу

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове возникла проблема с ремонтом крыши в доме по улице 40 лет Октября, 11: подрядчик разобрал кровлю, после чего фактически бросил работу. Сейчас в ситуации разбираются представители администрации.

Жители дома пожаловались, что работы по ремонту застопорились на середине. Из-за дождей уже пострадали квартиры на верхних этажах. Кроме того, сам дом относится к объектам культурного наследия, и протечки могут повредить фасад исторического здания.

На встрече заместителя главы Кемерова, начальника управления ЖКХ Сергея Лысенко с жителями и строителями перед подрядчиком были озвучены два варианта действий. Первый - ускориться и полностью уложить металлическую кровлю до 30 августа, как это прописано в контракте. При этом часть менее важных работ придется оставить на сентябрь и выплатить штраф за нарушение условий договора. Второй вариант – расторгнуть контракт, после чего подрядчик будет платить существенную неустойку.

«На данный момент подрядчик обязался предоставить детальный график работ на ближайшие недели, контролировать исполнение которого будет не только администрация города, но и общественная комиссия из жителей дома», - сообщили в мэрии.

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