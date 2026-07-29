Мариинский и Ижморский округа получат 85 млн рублей

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Мариинский и Ижморский округа получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Так, Мариинску по запросу главы Светланы Коршуновой выделят 25 млн рублей. Средства пойдут на оплату коммунальных услуг и зарплату бюджетникам.

В Ижморский округ будет направлено 60 миллионов рублей на решение оперативных вопросов.

Ранее мы писали, что дополнительную финансовую помощь уже получили ряд муниципалитетов, в том числе Осинники, Анжеро-Судженск, Чебулинский округ.

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