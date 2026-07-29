«Редкий случай»: в Кузбассе врачи удалили из желчных протоков пациентки более 30 камней

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени удалили из желчных протоков пациентки более 30 камней. О редком случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Женщина обратилась в больницу с болью в правом подреберье. УЗИ показало один камень в дистальном отделе общего желчного протока, однако, учитывая результаты биохимического анализа крови, врачи предположили, что проблема более серьезная. Женщине провели эндоскопическое исследование и выявили, что просвет холедоха — главного протока, переносящего желчь из печени в кишечник, — практически полностью забит множеством камней.

Пациентку прооперировали. Из ее желчных протоков извлекли более 30 камней от 5 мм до 1,5 см в диаметре, а также сделали баллонную дилатацию — расширили протоки с помощью специального баллона.

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