В Кузбассе будут судить стрелявших в полицейского мужчин

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В Кузбассе до суда дошло громкое дело о стрельбе по сотрудникам полиции. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

На скамье подсудимых – двое жителей Таштагола. Они обвиняются по двум статьям: хулиганство и применение насилия, в отношении представителя власти.

Год назад приятели жестоко избили мужчину рядом с рестораном. Они душили пострадавшего цепью и били сумкой голову. А спустя несколько дней подельники вступили в конфликт с сотрудниками полиции. Один из мужчин несколько раз выстрелил в сторону силовика, а затем совершил резкий маневр на автомобиле, демонстрируя намерение сбить правоохранителя.

Хулиганы были задержаны следователем СК при поддержке сотрудников Росгвардии и оперативном сопровождении ФСБ, МВД.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а также Мариинский и Ижморский округа получат 85 млн рублей.