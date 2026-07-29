В кемеровской «молодежке» приступили к монтажу нового поворотного круга сцены

Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

В кемеровском Театре для детей и молодежи, где сейчас идет капитальный ремонт, приступили к одному из главных и самых сложных этапов работ – монтажу поворотного круга сцены. Об этом сообщили в городской администрации.

Старый круг отслужил более 20 лет и уже исчерпал свой срок. Его приходилось постоянно ремонтировать, а артистам нужно было подталкивать круг ногами, чтобы он дошел до нужного места.

Новая конструкция – современная, соответствует всем нормам и требованиям театрально-зрелищных учреждений и главное - на компьютерной системе управления. Ее установкой занимается кемеровский подрядчик, который уже монтировал подобное оборудование в разных театрах, в том числе в Прокопьевской драме.

«Круг будет современный, высокотехнологичный, работающий с точностью до нескольких сантиметров. Он будет крутиться в разные стороны с разными скоростями. Все это даст театру технические возможности новых художественных решений, можно будет реализовывать разные художественные замыслы», - рассказал директор Театра для детей и молодежи Григорий Забавин.

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