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НовостиОбщество29 июля 2026 3:29

Кузбасские репродуктологи помогли забеременеть 50-летней женщине

В Кузбассе за год почти 200 женщин стали мамами благодаря технологии ЭКО
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в прошлом году 195 женщин стали мамами благодаря технологии ЭКО. Процедура дает шанс на появление малыша даже в самых сложных медицинских случаях.

Как рассказали в пресс-службе АПК, современные технологии делают возможным исполнение мечты о материнстве женщинам самого разного возраста. Так, в этом году репродуктологи помогли забеременеть 50-летней женщине.

Процедуру можно пройти бесплатно благодаря нацпроекту «Семья», который реализуется по решению президента России.

«Повышение рождаемости — наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждая кузбасская семья, мечтающая о ребенке, получила необходимую помощь. Поэтому, несмотря на сложную экономическую обстановку, в 2026 году увеличили число квот с 1466 до 1696», - сообщил губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а также расказывали, как умные домофоны помогают родителям следить за безопасностью детей.