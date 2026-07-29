Кузбасские репродуктологи помогли забеременеть 50-летней женщине

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в прошлом году 195 женщин стали мамами благодаря технологии ЭКО. Процедура дает шанс на появление малыша даже в самых сложных медицинских случаях.

Как рассказали в пресс-службе АПК, современные технологии делают возможным исполнение мечты о материнстве женщинам самого разного возраста. Так, в этом году репродуктологи помогли забеременеть 50-летней женщине.

Процедуру можно пройти бесплатно благодаря нацпроекту «Семья», который реализуется по решению президента России.

«Повышение рождаемости — наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждая кузбасская семья, мечтающая о ребенке, получила необходимую помощь. Поэтому, несмотря на сложную экономическую обстановку, в 2026 году увеличили число квот с 1466 до 1696», - сообщил губернатор Илья Середюк.

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