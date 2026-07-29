Совершили 26 краж: в Кузбассе два приятеля по ночам обворовывали гаражи и садовые участки

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В Ленинск-Кузнецком двое приятелей выслушали приговор за совершение 26 краж. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчины орудовали по ночам. Пробирались в гаражи, садовые участки и частные дома и выносили оттуда электроинструменты, запчасти, шины от автомобилей, садовые инструменты, бытовую технику. Все сдавали в комиссионные магазины, деньги делили поровну. Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 000 рублей.

Похитителей задержали с поличным, когда они перевозили на автомобиле чужое имущество.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил одного из них к 5,5 годам колонии строгого режима. Его сообщник проведет в колонии строгого режима 4 года 11 месяцев. Кроме того, мужчин обязали возместить ущерб.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а также Мариинский и Ижморский округа получат 85 млн рублей.