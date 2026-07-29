В Кузбассе жителям города вернули холодную воду после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура помогла жителям Анжеро-Судженска восстановить бесперебойное водоснабжение. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Перебои с холодной водой начались у части горожан две недели назад. Проблемы коснулись пяти многоквартирных домов, расположенных на улицах Войкова и Ванцетти, а также более 50 частных домов поселков Мишиха и Голумбовский.

Прокуратура внесла руководителю ресурсоснабжающей организации ООО «Чистая вода» представление, по результатам которого холодную воду горожанам вернули.

Отмечается, что пострадавшим жителям произведут перерасчет стоимости некачественно оказанной коммунальной услуги.

Кроме того, в отношении директора компании завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

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