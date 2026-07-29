Кузбасс стал лучшим за Уралом по реализации проекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс стал лучшим за Уралом регионом по реализации федерального проекта «Производительность труда», а в национальном рейтинге занял четвертое место. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Бережливое производство уже внедрено на 111 предприятиях Кузбасса. Благодаря современным подходам к организации труда в среднем выпуск продукции на одного сотрудника увеличился на 55%, длительность производственных циклов сократилась на 27%, объем незавершенного производства снизился на 24%.

Работа по повышению производительности ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

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