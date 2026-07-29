Жительница Кузбасса потратила 100 000 рублей на «лечение» кавалера от несуществующей болезни

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67-летняя жительница Киселевска больше года лечила интернет-знакомого от выдуманной болезни и потеряла более 100 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Весной прошлого года женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Вскоре кавалер засобирался к женщине в гости, но... произошла трагедия: его сын попал в ДТП и погиб, сам мужчина на фоне стресса оказался в больнице. Так, по крайней мере, он сообщил жительнице Кузбасса и... попросил перечислить ему на обследование 10 000 рублей. Женщина выполнила просьбу, после чего аферист начал тянуть из нее деньги. Попросил 20 000 рублей на похороны сына, потом снова деньги на оплату своего лечения.

«В течение полугода под видом оплаты лечения, разблокировки банковского счета и других предлогов он просил потерпевшую переводить ему денежные средства, которые обещал вернуть. Когда сумма долга мужчины перед киселевчанкой превысила 100 000 рублей, та заподозрила обман», - рассказали в полиции.

Женщина попросила вернуть деньги, но интеренетр-кавалер так этого и не сделал. Поняв, что год общалась с мошенников, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а также Мариинский и Ижморский округа получат 85 млн рублей.