В Кемерове появился мурал с изображением советского военачальника

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

В Кемерове открыли мурал с изображением командующего внутренними войсками МВД СССР Ивана Яковлева. Портрет советского военачальника украсил фасад дома по ул. Патриотов, 36.

Как рассказали в мэрии, мурал создан в рамках проекта, посвященного 10-летию Росгвардии и 215-летию со дня образования внутренней стражи. Автор портрета - художник Данила Апанасов, который также создал на фасадах домов изображения Веры Волошиной, Юрия Двужильного, Ивана Черняховского.

Герой нового мурала - Иван Яковлев - выпускник Кемеровского военно-пехотного училища. В годы Великой Отечественной он сражался под Москвой, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, форсировании Днепра, Вислы, Одера. После войны возглавлял внутренние войска, лично участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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