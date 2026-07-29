Жители Кузбасса временно не смогут записаться к врачам через электронные сервисы

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В Кузбассе 31 июля будет временно недоступна онлайн-запись к врачам. Об этом предупредили в минздраве региона.
Ограничения связаны с плановыми техническими работами, которые будут проводиться в пятницу с 13:00 до 17:00. В это время нельзя будет записаться на прием к врачу через региональный портал «Врач 42», портал «Госуслуги» и чат-бот в мессенджере МАХ.
При этом колл-центры больниц продолжат работу в штатном режиме.
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