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НовостиОбщество29 июля 2026 8:28

Жители Кузбасса временно не смогут записаться к врачам через электронные сервисы

В Кузбассе онлайн-запись к врачам станет недоступной 31 июля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 31 июля будет временно недоступна онлайн-запись к врачам. Об этом предупредили в минздраве региона.

Ограничения связаны с плановыми техническими работами, которые будут проводиться в пятницу с 13:00 до 17:00. В это время нельзя будет записаться на прием к врачу через региональный портал «Врач 42», портал «Госуслуги» и чат-бот в мессенджере МАХ.

При этом колл-центры больниц продолжат работу в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Кемерове появился мурал с изображением советского военачальника, а также коршун напал на мужчину на Московской площади.