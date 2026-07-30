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НовостиПроисшествия30 июля 2026 6:40

В Кузбассе мужчина напал на прохожую женщину в магазине

В Крапивинском округе избивший женщину местный житель арестован на 10 суток
Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крапивинском округе неадекватный 36-летний мужчина, напавший на женщину в магазине, арестован на 10 суток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в пгт. Зеленогорский. Дебошир пришел в магазин за покупками и во время выбора товара начал конфликтовать с 39-летней покупательницей. Перебранка переросла в потасовку, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину.

Нарушителя привлекли по двум статьям: за мелкое хулиганство и побои. В качестве наказания ему назначено 10 суток административного ареста и 5 000 рублей штрафа.

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