Новокузнецк затопило из-за сильного ливня

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Сегодня, 29 июля, Новокузнецк снова затопило из-за сильного ливня. Дорожные службы работают в усиленном режиме и устраняют последствия непогоды.

Как рассказал мэр города Денис Ильин, сейчас производится дополнительная очистка крышек ливневых канализаций в проблемных местах. На улицах Дузенко, День Шахтера, перекрестке Кутузова – Сеченова, Моховой идет откачка воды.

В июле на город уже не в первый раз обрушиваются мощные ливни. По данным главы города, за месяц выпала трехмесячная норма осадков.

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