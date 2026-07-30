Новокузнецк затопило из-за сильного ливня

Сегодня, 29 июля, Новокузнецк снова затопило из-за сильного ливня. Дорожные службы работают в усиленном режиме и устраняют последствия непогоды.
Как рассказал мэр города Денис Ильин, сейчас производится дополнительная очистка крышек ливневых канализаций в проблемных местах. На улицах Дузенко, День Шахтера, перекрестке Кутузова – Сеченова, Моховой идет откачка воды.
В июле на город уже не в первый раз обрушиваются мощные ливни. По данным главы города, за месяц выпала трехмесячная норма осадков.
Ранее мы писали, что в Кузбассе прошли учения по безопасности на будущих избирательных участках, а также в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади.