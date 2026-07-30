В Кузбассе два подростка и их совершеннолетний приятель угнали авто ради забавы

Фото: архив КП. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске трое парней, взявшие чужую машину покататься, стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Молодые люди, двоим из которых еще не исполнилось 18 лет, подозреваются неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

В ночь с 11 на 12 июля 2026 юноши забрались в припаркованный улице Гайдара автомобиль, и, обнаружив ключ, запустили двигатель. Угнанной машиной управляли по очереди, а когда надоело кататься, бросили ее около одного из домов.

Теперь парням грозят сроки до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Новокузнецк затопило из-за сильного ливня, а также в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади.