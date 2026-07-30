Илья Середюк оценил обновление производства новокузнецкой промышленной компаний

Фото: пресс-служба АПК.

Крупнейшая компания Кузбасса – новокузнецкий «Сибшахтострой» - запустила новое оборудование: оптоволоконные лазерные станки, роботизированный технологический комплекс для сварки строительных металлоконструкций, аппарат плазменной резки и мостовые краны. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк после посещения объекта.

Обновление стало возможным благодаря льготной программе Фонда развития промышленности.

«Это позволит не только увеличить объем производства, но и сделать его более технологичным, эффективным. А значит – и конкурентоспособным», — отметил глава региона.

Ранее мы писали, что Новокузнецк затопило из-за сильного ливня, а также в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади.